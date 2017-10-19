19/10/2017 12:51


19 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

fox tv yayin akisi

19 Ekim FOX TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli FOX TV yayın akışı şöyle

 

05:15 NO 309 - TEKRAR

07:15 İSMAİLKÜÇÜKKAYA İLE ÇALAR SAAT

10:00 KAYBOLAN ÇİÇEKLER

13:15 MEMET ÖZER İLE MUTFAKTA

13:45 BİZİM HİKAYE - TEKRAR

16:00 ŞEVKAT YERİMDAR - TEKRAR

19:00 FATİH PORTAKAL İLE FOXANAHABER

20:00 BİZİM HİKAYE

23:15 İLK BULUŞMA

20 Ekim 2017 - Cuma

00:30 BEN EFSANEYİM

02:30 KAYITDIŞI - TEKRAR

05:15 NO 309 - TEKRAR


Cambridge yunus emre
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19 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

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Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

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