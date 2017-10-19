19 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
19 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1235
09:45 ADINI SEN KOY / 198
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1236
17:15 ADINI SEN KOY / 199
19:00 STAR HABER
20:00 SİYAH İNCİ / 4
23:45 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / 12
20 Ekim 2017 - Cuma
02:30 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
04:00 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ
05:30 CESUR VE GÜZEL / 14
06:45 BUGÜN