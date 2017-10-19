19/10/2017 12:48


19 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

19 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1235

09:45 ADINI SEN KOY / 198

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1236

17:15 ADINI SEN KOY / 199

19:00 STAR HABER

20:00 SİYAH İNCİ / 4

23:45 FAZİLET HANIM VE KIZLARI / 12

20 Ekim 2017 - Cuma

02:30 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

04:00 BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

05:30 CESUR VE GÜZEL / 14

06:45 BUGÜN


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