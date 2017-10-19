19/10/2017 12:46


19 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

19 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:00 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KANATSIZ KUŞLAR

20 Ekim 2017 - Cuma

00:15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR

01:25 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

04:10 SEVEN NE YAPMAZ


Cambridge yunus emre
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19 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
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19 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı
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Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

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