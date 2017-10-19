19 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
19 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:55 İYİLİK KULÜBÜ
07:35 ANMA KLİPLERİ
07:40 YEŞİL DENİZ
10:00 1'DE BUGÜN
10:10 BENİ BÖYLE SEV
12:40 ANMA KLİPLERİ
12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:30 1'DE BUGÜN
14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:45 HAKKINI HELAL ET
19:00 ANA HABER
20:00 UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI
20:45 DEVRE ARASI
21:00 UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI
22:00 YALAZA
20 Ekim 2017 - Cuma
01:00 YEŞİL DENİZ
02:50 BENİ BÖYLE SEV
04:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM