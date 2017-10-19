19/10/2017 12:44


19 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

19 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 19 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:55 İYİLİK KULÜBÜ

07:35 ANMA KLİPLERİ

07:40 YEŞİL DENİZ

10:00 1'DE BUGÜN

10:10 BENİ BÖYLE SEV

12:40 ANMA KLİPLERİ

12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:30 1'DE BUGÜN

14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:45 HAKKINI HELAL ET

19:00 ANA HABER

20:00 UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI

20:45 DEVRE ARASI

21:00 UEFA AVRUPA LİGİ GRUP MAÇLARI

22:00 YALAZA

20 Ekim 2017 - Cuma

01:00 YEŞİL DENİZ

02:50 BENİ BÖYLE SEV

04:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM


Cambridge yunus emre
Yunus Emre Enstitüsü Cambridge Üniversitesi Dil Merkezi’nde derslere başlıyor
kktc cocuk fitnes milli takimi dunta sampiyonu oldu
KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu
kanal d yayin akisi
19 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
fox tv yayin akisi
19 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı
show tv yayin akisi
19 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

19 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı

fox tv yayin akisi

19 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

19 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

19 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
Cambridge yunus emre

Yunus Emre Enstitüsü Cambridge Üniversitesi Dil Merkezi’nde derslere başlıyor

kktc cocuk fitnes milli takimi dunta sampiyonu oldu

KKTC Çocuk Fitnes Milli Takımı Dünya Şampiyonu oldu

atv yayin akisi

19 Ekim 2017 ATV yayın akışı

hakem

Galatasaray Fenerbahçe derbisinin hakemi belli oldu

 Yazarlarımız
mustafa oz

Huzur İstiyoruz

Nelerle uğraşıyoruz yarabbi... Bize akıl ver. Her gün şehitlerimizin al bayrağımaza sarılı cenazelerei geliyor. Aileler, analar babalar, eşler çocuklar ve tüm insanlarımız perişan. Yüzler gülmüyor. ...

Devam