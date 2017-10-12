12 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
12 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1230
09:45 ADINI SEN KOY / 187
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1231
17:15 ADINI SEN KOY / 195
19:00 STAR HABER
20:00 SİYAH İNCİ / 3
23:30 YERLİ DİZİ
13 Ekim 2017 - Cuma
04:45 CESUR VE GÜZEL
06:45 BUGÜN