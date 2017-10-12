12/10/2017 13:18


12 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

12 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli STAR TV  yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1230

09:45 ADINI SEN KOY / 187

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1231

17:15 ADINI SEN KOY / 195

19:00 STAR HABER

20:00 SİYAH İNCİ / 3

23:30 YERLİ DİZİ

13 Ekim 2017 - Cuma

04:45 CESUR VE GÜZEL

06:45 BUGÜN

İlgili Haberler
KANAL d yayin akisi

12 Ekim 2017 KANAL D yayın akışı

fox tv yayin akisi

12 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

12 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

atv yayin akisi

12 Ekim 2017 ATV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
Zeynep Ilıcalı

Zeynep Ilıcalı yılın düğünüyle ilgili ilk kez konuştu

Malaga Fenerbahçe Doğuş Euroleague

Malaga Fenerbahçe Doğuş Euroleague maçı canlı yayın bilgileri

Anadolu Efes Real Madrid

Anadolu Efes Real Madrid basketbol maçı canlı yayın bilgileri

Ampute Milli Takımı

Ampute Milli Takımı’na büyük ödül yolda

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Sınırımızda terör şovu ve Amerikan tehdidi

Amerika ile vize krizinden sonra, silahlı PKK/ YPG’li teröristlerin sınırımıza yakın bölgede adeta Türkiye’yi tehdit edercesine şov yapması önemsenmelidir. Yıllardır Amerika tarafından beslenen, örgütlenen ve ...

Devam