12/10/2017 13:16


12 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

12 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KANATSIZ KUŞLAR

13 Ekim 2017 - Cuma

00:15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR

01:25 CENNETİN GÖZYAŞLARI

03:25 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

05:15 SEVEN NE YAPMAZ

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