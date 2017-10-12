12/10/2017 13:13


12 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

12 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:55 İYİLİK KULÜBÜ

07:35 YEŞİL DENİZ

10:10 1'DE BUGÜN

10:20 BENİ BÖYLE SEV

12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR...

14:30  1'DE BUGÜN

14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:25 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 AKIL OYUNLARI

22:35 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

13 Ekim 2017 - Cuma

01:05 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

02:30 İYİLİK KULÜBÜ

03:10 1'DE BUGÜN

03:20 YEŞİL DENİZ

06:50 İYİLİK KULÜBÜ

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