12 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
12 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:55 İYİLİK KULÜBÜ
07:35 YEŞİL DENİZ
10:10 1'DE BUGÜN
10:20 BENİ BÖYLE SEV
12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR...
14:30 1'DE BUGÜN
14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:25 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 AKIL OYUNLARI
22:35 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
13 Ekim 2017 - Cuma
01:05 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
02:30 İYİLİK KULÜBÜ
03:10 1'DE BUGÜN
03:20 YEŞİL DENİZ
06:50 İYİLİK KULÜBÜ