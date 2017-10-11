11/10/2017 13:14
11 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
11 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER
20:00 MERYEM
23:30 TUTSAK
12 Ekim 2017 - Perşembe
01:45 İSİMSİZLER
04:00 MERYEM