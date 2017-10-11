11/10/2017 13:14


11 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

11 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

10:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:30 MAGAZİN D

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER

20:00 MERYEM

23:30 TUTSAK

12 Ekim 2017 - Perşembe

01:45 İSİMSİZLER

04:00 MERYEM


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