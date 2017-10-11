11 Ekim 2017 ATV yayın akışı
11 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 KANATSIZ KUŞLAR
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 SEVEN NE YAPMAZ
23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
12 Ekim 2017 - Perşembe
00:30 SON DURAK
01:30 KIRGIN ÇİÇEKLER
04:35 CENNETİN GÖZYAŞLARI