11/10/2017 13:04


11 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

11 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 İYİLİK KULÜBÜ

07:40 YEŞİL DENİZ

10:20 1'DE BUGÜN

10:30 BENİ BÖYLE SEV

12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:30 1'DE BUGÜN

14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:25 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 KOD ADI:U.N.C.L.E.

22:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

12 Ekim 2017 - Perşembe

00:00 KOD ADI:U.N.C.L.E.

01:55 YEŞİL DENİZ

03:55 BENİ BÖYLE SEV

06:55 İYİLİK KULÜBÜ


cengiz candar
Cengiz Çandar Türkiye’nin dış politikası belirsizliklerle dolu
yunanistan
Yunanistan ile tamam mı devam mı
mustafa akinci
Cumhurbaşkanlığı, Bu raporla Rum tezi bir kez daha çürütülmüş oldu
ivana sert
İvana Sert'ten yine beyazperde heyecanı
necdet siaslı
Barzani bölgeyi savaşa sürüklüyor
İlgili Haberler
kanal d yayin akisi

11 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı

fox tv yayin akisi

11 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

11 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

11 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
cengiz candar

Cengiz Çandar Türkiye’nin dış politikası belirsizliklerle dolu

yunanistan

Yunanistan ile tamam mı devam mı

mustafa akinci

Cumhurbaşkanlığı, Bu raporla Rum tezi bir kez daha çürütülmüş oldu

ivana sert

İvana Sert'ten yine beyazperde heyecanı

 Yazarlarımız
necdet siaslı

Barzani bölgeyi savaşa sürüklüyor

Kuzey Irak’taki referandum sonrası durun hala netlik kazanmadı. Barzani’ye karşı alınması gereken önlemlerin de şu ana kadar sözde kaldığını görüyoruz. Çünkü Barzani’ye geri adım attıracak ...

Devam