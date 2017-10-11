11 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
11 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 İYİLİK KULÜBÜ
07:40 YEŞİL DENİZ
10:20 1'DE BUGÜN
10:30 BENİ BÖYLE SEV
12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:30 1'DE BUGÜN
14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:25 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 KOD ADI:U.N.C.L.E.
22:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
12 Ekim 2017 - Perşembe
00:00 KOD ADI:U.N.C.L.E.
01:55 YEŞİL DENİZ
03:55 BENİ BÖYLE SEV
06:55 İYİLİK KULÜBÜ