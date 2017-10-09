09/10/2017 15:44
9 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
9 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 VER ELİNİ AŞK
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 İSİMSİZLER
23:30 TUTSAK
10 Ekim 2017 - Salı
02:15 SEVDA'NIN BAHÇESİ
04:15 İSİMSİZLER