9 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
9 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1227
09:45 ADINI SEN KOY / 187
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1228
17:15 ADINI SEN KOY / 191
19:00 STAR HABER
20:00 SÖZ / 16
23:45 İSTANBULLU GELİN / 14
10 Ekim 2017 - Salı
02:30 YERLİ DİZİ / TKR
04:30 ADINI SEN KOY / 186
05:30 CESUR VE GÜZEL / 12
06:45 BUGÜN