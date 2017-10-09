09/10/2017 15:37


9 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

9 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1227

09:45 ADINI SEN KOY / 187

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1228

17:15 ADINI SEN KOY / 191

19:00 STAR HABER

20:00 SÖZ / 16

23:45 İSTANBULLU GELİN / 14

10 Ekim 2017 - Salı

02:30 YERLİ DİZİ / TKR

04:30 ADINI SEN KOY / 186

05:30 CESUR VE GÜZEL / 12

06:45  BUGÜN


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