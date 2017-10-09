09/10/2017 15:35


9 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

9 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KIRGIN ÇİÇEKLER

23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

10 Ekim 2017 - Salı

00:30 SON DURAK

01:30 SEVEN NE YAPMAZ

04:15 KIRGIN ÇİÇEKLER


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