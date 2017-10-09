09/10/2017 15:33


9 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

9 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:50 İYİLİK KULÜBÜ

07:30 YEŞİL DENİZ

10:05 1'DE BUGÜN

10:15 BENİ BÖYLE SEV

12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD

14:30 1'DE BUGÜN

14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

16:10 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 YALAZA

22:45 BABA III

10 Ekim 2017 - Salı

01:55 BİR YASTIKTA KOCAYALIM

03:05 İYİLİK KULÜBÜ

03:45 YEŞİL DENİZ


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