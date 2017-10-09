9 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
9 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 9 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:50 İYİLİK KULÜBÜ
07:30 YEŞİL DENİZ
10:05 1'DE BUGÜN
10:15 BENİ BÖYLE SEV
12:45 HALİT YEREBAKAN'LA DOKTOR GELD
14:30 1'DE BUGÜN
14:40 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
16:10 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 YALAZA
22:45 BABA III
10 Ekim 2017 - Salı
01:55 BİR YASTIKTA KOCAYALIM
03:05 İYİLİK KULÜBÜ
03:45 YEŞİL DENİZ