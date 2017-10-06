06/10/2017 15:53


6 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı

KANAL D yayin akisi

6 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

10:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:30 MAGAZİN D

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 ARKA SOKAKLAR

7 Ekim 2017 - Cumartesi

00:15 SÜPER MAGAZİN

04:00 ARKA SOKAKLAR

06:45 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ

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