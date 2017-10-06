6 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
6 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 ARKA SOKAKLAR
7 Ekim 2017 - Cumartesi
00:15 SÜPER MAGAZİN
04:00 ARKA SOKAKLAR
06:45 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ