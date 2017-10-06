6 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
6 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1226
09:45 ADINI SEN KOY / 187
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1227
17:15 ADINI SEN KOY / 190
19:00 STAR HABER
20:00 İSTANBULLU GELİN / 19
7 Ekim 2017 - Cumartesi
00:15 BİR HÜLYA AVŞAR SOHBETİ
01:30 AŞKA TUTSAK / 11
03:00 İKİ AİLE
05:00 KAÇAK GELİNLER / TKR