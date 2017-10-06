6 Ekim 2017 ATV yayın akışı
6 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
08:30 NİHAT HATİPOĞLU
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 KANATSIZ KUŞLAR
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 AŞK VE MAVİ
7 Ekim 2017 - Cumartesi
01:45 KANATSIZ KUŞLAR
05:45 BENİM ANNEM BİR MELEK