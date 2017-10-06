6 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
6 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 İYİLİK KULÜBÜ
07:40 YEŞİL DENİZ
10:20 BENİ BÖYLE SEV
12:45 DOKTOR GELDİ
14:30 BÖYLE BİTMESİN
16:45 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
7 Ekim 2017 - Cumartesi
01:45 YEŞİL DENİZ
03:40 BÖYLE BİTMESİN
05:25 SEKSENLER