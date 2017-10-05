05/10/2017 13:11


5 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

5 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1225

09:45 ADINI SEN KOY / 187

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1226

17:15 ADINI SEN KOY / 189

19:00 STAR HABER

20:00 SİYAH İNCİ / 2

23:00 SİYAH İNCİ / 2

6 Ekim 2017 - Cuma

01:30 ÇEMBER: HAYALET GEMİ

03:30 ADINI SEN KOY / 184

04:30 CESUR VE GÜZEL / TKR

06:45 BUGÜN


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