5 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
5 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1225
09:45 ADINI SEN KOY / 187
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1226
17:15 ADINI SEN KOY / 189
19:00 STAR HABER
20:00 SİYAH İNCİ / 2
23:00 SİYAH İNCİ / 2
6 Ekim 2017 - Cuma
01:30 ÇEMBER: HAYALET GEMİ
03:30 ADINI SEN KOY / 184
04:30 CESUR VE GÜZEL / TKR
06:45 BUGÜN