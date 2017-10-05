5 Ekim 2017 ATV yayın akışı
5 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 KANATSIZ KUŞLAR
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KANATSIZ KUŞLAR
6 Ekim 2017 - Cuma
00:15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR
01:25 CENNETİN GÖZYAŞLARI
03:35 BENİM ANNEM BİR MELEK
04:35 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ