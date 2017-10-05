05/10/2017 13:09


5 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

5 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 KANATSIZ KUŞLAR

6 Ekim 2017 - Cuma

00:15 NİHAT HATİPOĞLU İLE DOSTA DOĞR

01:25 CENNETİN GÖZYAŞLARI

03:35 BENİM ANNEM BİR MELEK

04:35 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ


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