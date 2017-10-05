5 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
5 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 İYİLİK KULÜBÜ
07:40 YEŞİL DENİZ
10:10 BENİ BÖYLE SEV
12:45 DOKTOR GELDİ
14:30 BÖYLE BİTMESİN
16:35 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 YEŞİL YOL
23:50 YALAZA
6 Ekim 2017 - Cuma
02:10 YEŞİL DENİZ
04:00 BÖYLE BİTMESİN