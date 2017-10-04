04/10/2017 13:28


4 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

SHOW TV yayin akisi

4 Ekim SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

01:30 ARTIK SUSMA

03:30 NEFİS TARİFLER

04:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

07:30 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

09:00 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:00 NEFİS TARİFLER

13:00 GELİN EVİ

15:00 ARTIK SUSMA

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW

00:15 GECE HATTI


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