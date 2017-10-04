04/10/2017 13:28
4 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
4 Ekim SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
01:30 ARTIK SUSMA
03:30 NEFİS TARİFLER
04:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
07:30 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
09:00 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:00 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 ARTIK SUSMA
18:45 SHOW ANA HABER
20:00 GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW
00:15 GECE HATTI