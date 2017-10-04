04/10/2017 13:26


4 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

4 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1224

09:45 ADINI SEN KOY / 187

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1225

17:15 ADINI SEN KOY / 188

19:00 STAR HABER

20:00 ÇEMBER: ARAF

22:30 SİYAH İNCİ / 1

5 Ekim 2017 - Perşembe

01:30 ATEŞBÖCEĞİ / TKR

04:30 ADINI SEN KOY

05:30 CESUR VE GÜZEL / TKR

06:45 BUGÜN


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