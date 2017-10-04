4 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
4 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1224
09:45 ADINI SEN KOY / 187
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1225
17:15 ADINI SEN KOY / 188
19:00 STAR HABER
20:00 ÇEMBER: ARAF
22:30 SİYAH İNCİ / 1
5 Ekim 2017 - Perşembe
01:30 ATEŞBÖCEĞİ / TKR
04:30 ADINI SEN KOY
05:30 CESUR VE GÜZEL / TKR
06:45 BUGÜN