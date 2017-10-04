4 Ekim 2017 ATV yayın akışı
4 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 KANATSIZ KUŞLAR
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 SEVEN NE YAPMAZ
23:45 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
5 Ekim 2017 - Perşembe
00:30 SON DURAK
01:30 KIRGIN ÇİÇEKLER
04:35 CENNETİN GÖZYAŞLARI