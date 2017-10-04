04/10/2017 13:15


4 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

4 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:35 İYİLİK KULÜBÜ

07:15 YEŞİL DENİZ

09:55 BENİ BÖYLE SEV

12:45 DOKTOR GELDİ

14:30 BÖYLE BİTMESİN

16:50 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ

23:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

5 Ekim 2017 - Perşembe

01:00 TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ

03:45 FİLMİN EN GÜZEL SAHNESİ "SAKLA

03:50 BÖYLE BİTMESİN


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