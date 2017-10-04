4 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
4 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 4 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:35 İYİLİK KULÜBÜ
07:15 YEŞİL DENİZ
09:55 BENİ BÖYLE SEV
12:45 DOKTOR GELDİ
14:30 BÖYLE BİTMESİN
16:50 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ
23:30 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
5 Ekim 2017 - Perşembe
01:00 TRANSFORMERS: KAYIP ÇAĞ
03:45 FİLMİN EN GÜZEL SAHNESİ "SAKLA
03:50 BÖYLE BİTMESİN