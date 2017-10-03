03/10/2017 16:43


3 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

3 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

10:00 SEVDA'NIN BAHÇESİ

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:30 MAGAZİN D

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER

20:00 TUTSAK

23:30 MERYEM

4 Ekim 2017 - Çarşamba

02:10 ARKA SOKAKLAR

04:15 TUTSAK


donald trump
Trump'ın Las Vegas saldırganı hakkında yaptığı açıklama tepki topladı
teog
TEOG yerine uygulanacak sistemin detayları
HDP
HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü
Celal Talabani
Celal Talabani'nin ölümünün ardından 7 günlük ulusal yas
melih gökçek
Melih Gökçek istifaya açık kapı bıraktı
İlgili Haberler
fox tv yayin akisi

3 Ekim 2017 FOX TV yayın akışı

show tv yayin akisi

3 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı

star tv yayin akisi

3 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

atv yayin akisi

3 Ekim 2017 ATV yayın akışı

Son Dakika Haberleri
donald trump

Trump'ın Las Vegas saldırganı hakkında yaptığı açıklama tepki topladı

teog

TEOG yerine uygulanacak sistemin detayları

HDP

HDP'li vekilin milletvekilliği düşürüldü

Celal Talabani

Celal Talabani'nin ölümünün ardından 7 günlük ulusal yas

 Yazarlarımız
turker erturk

Liderlerin Lideri

Geçen gün, bir arkadaşım tarafından elektronik posta aracılığı ile gönderilen bir videoyu izledim. Videoda; ilkokul seviyesinde bir sınıfı öğretmenleri “Selamünaleyküm” diye selamlıyor ve öğrenciler hep ...

Devam