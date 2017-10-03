03/10/2017 16:43
3 Ekim 2017 Kanal D yayın akışı
3 Ekim Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 SEVDA'NIN BAHÇESİ
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER
20:00 TUTSAK
23:30 MERYEM
4 Ekim 2017 - Çarşamba
02:10 ARKA SOKAKLAR
04:15 TUTSAK