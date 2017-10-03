03/10/2017 16:40
3 Ekim 2017 SHOW TV yayın akışı
3 Ekim SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle
04:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
07:30 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
09:30 ZAHİDE YETİŞ'LE
12:00 NEFİS TARİFLER
13:00 GELİN EVİ
15:00 ARTIK SUSMA
18:45 SHOW ANA HABER
4 Ekim 2017 - Çarşamba
00:45 GECE HATTI
01:45 ARTIK SUSMA
03:45 NEFİS TARİFLER
04:45 AŞK LAFTAN ANLAMAZ