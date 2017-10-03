3 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı
3 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
06:45 BUGÜN
08:30 BENİ AFFET / 1223
09:45 ADINI SEN KOY / 186
11:00 DUYMAYAN KALMASIN
13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
15:30 BENİ AFFET / 1224
17:15 ADINI SEN KOY / 187
19:00 STAR HABER
20:00 DOLUNAY / 14
23:45 İSTANBULLU GELİN / TKR
4 Ekim 2017 - Çarşamba
02:30 YERLİ DİZİ
04:30 ADINI SEN KOY
05:30 CESUR VE GÜZEL
06:45 BUGÜN