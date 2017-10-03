03/10/2017 16:39


3 Ekim 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

3 Ekim STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

06:45 BUGÜN

08:30 BENİ AFFET / 1223

09:45 ADINI SEN KOY / 186

11:00 DUYMAYAN KALMASIN

13:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

15:30 BENİ AFFET / 1224

17:15 ADINI SEN KOY / 187

19:00 STAR HABER

20:00 DOLUNAY / 14

23:45 İSTANBULLU GELİN / TKR

4 Ekim 2017 - Çarşamba

02:30 YERLİ DİZİ

04:30 ADINI SEN KOY

05:30 CESUR VE GÜZEL

06:45 BUGÜN


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