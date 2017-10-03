3 Ekim 2017 ATV yayın akışı
3 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 KANATSIZ KUŞLAR
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER
4 Ekim 2017 - Çarşamba
00:30 SON DURAK
01:30 SEVEN NE YAPMAZ
03:25 BENİM ANNEM BİR MELEK
04:35 CENNETİN GÖZYAŞLARI