03/10/2017 16:36


3 Ekim 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

3 Ekim ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 KANATSIZ KUŞLAR

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ

23:30 KİM MİLYONER OLMAK İSTER

4 Ekim 2017 - Çarşamba

00:30 SON DURAK

01:30 SEVEN NE YAPMAZ

03:25 BENİM ANNEM BİR MELEK

04:35 CENNETİN GÖZYAŞLARI


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