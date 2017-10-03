3 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı
3 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:15 İYİLİK KULÜBÜ
07:55 YEŞİL DENİZ
10:30 BENİ BÖYLE SEV
12:45 DOKTOR GELDİ
14:30 BÖYLE BİTMESİN
16:45 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"
22:45 YALAZA
4 Ekim 2017 - Çarşamba
01:30 YEŞİL DENİZ
03:30 FİLMİN EN GÜZEL SAHNESİ "EKONO
03:35 BÖYLE BİTMESİN
06:35 İYİLİK KULÜBÜ