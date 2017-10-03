03/10/2017 16:33


3 Ekim 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

3 Ekim TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 3 Ekim 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:15 İYİLİK KULÜBÜ

07:55 YEŞİL DENİZ

10:30 BENİ BÖYLE SEV

12:45 DOKTOR GELDİ

14:30 BÖYLE BİTMESİN

16:45 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 PAYİTAHT "ABDÜLHAMİD"

22:45 YALAZA

4 Ekim 2017 - Çarşamba

01:30 YEŞİL DENİZ

03:30 FİLMİN EN GÜZEL SAHNESİ "EKONO

03:35 BÖYLE BİTMESİN

06:35 İYİLİK KULÜBÜ


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