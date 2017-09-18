18/09/2017 13:03


18 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

18 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 18 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 18 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:50 DOKTOR GELDİ

07:15 İYİLİK KULÜBÜ

07:50 YEŞİL DENİZ

10:30 BENİ BÖYLE SEV

12:45 DOKTOR GELDİ

14:35 BÖYLE BİTMESİN

16:40 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 YERLİ DİZİ

22:35 SON SAMURAY

19 Eylül 2017 - Salı

01:35 İYİLİK KULÜBÜ

02:10 BENİ BÖYLE SEV

04:05 BÖYLE BİTMESİN


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