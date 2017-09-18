18 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
18 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 18 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 18 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:50 DOKTOR GELDİ
07:15 İYİLİK KULÜBÜ
07:50 YEŞİL DENİZ
10:30 BENİ BÖYLE SEV
12:45 DOKTOR GELDİ
14:35 BÖYLE BİTMESİN
16:40 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 YERLİ DİZİ
22:35 SON SAMURAY
19 Eylül 2017 - Salı
01:35 İYİLİK KULÜBÜ
02:10 BENİ BÖYLE SEV
04:05 BÖYLE BİTMESİN