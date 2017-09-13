13 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
13 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D YAZ
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 MERYEM
23:45 VER ELİNİ AŞK
14 Eylül 2017 - Perşembe
02:00 GALİP DERVİŞ
03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI