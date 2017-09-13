13/09/2017 19:28


13 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

13 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 13 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

13:00 NURSEL'LE EVİN TADI

14:30 MAGAZİN D YAZ

16:15 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 MERYEM

23:45 VER ELİNİ AŞK

14 Eylül 2017 - Perşembe

02:00 GALİP DERVİŞ

03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


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