12/09/2017 13:56
12 Eylül 2017 ATV yayın akışı
12 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 AŞK VE MAVİ
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 MALEFİZ
21:55 ISLAH ADASI
13 Eylül 2017 - Çarşamba
06:40 BENİM ANNEM BİR MELEK