12/09/2017 13:52


12 Eylül 2017 SHOW TV yayın akışı

show tv yayin akisi

12 Eylül SHOW TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Eylül 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Eylül 2017 tarihli SHOW TV yayın akışı şöyle

 

05:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

07:30 GELİN EVİ

09:30 ZAHİDE YETİŞ'LE

12:00 NEFİS TARİFLER

13:00 GELİN EVİ

15:00 ARTIK SUSMA

18:45 SHOW ANA HABER

20:00 EYVAH EYVAH

22:00 VİZONTELE

13 Eylül 2017 - Çarşamba

00:30 GECE HATTI

01:30 BAŞKANIN ADAMI 2

03:00 BAŞKANIN ADAMI 2

04:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ


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