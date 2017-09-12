12 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
12 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 12 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
13:00 NURSEL'LE EVİN TADI
14:30 MAGAZİN D YAZ
16:15 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 BORDO BERELİLER SURİYE
22:30 İSİMSİZLER
13 Eylül 2017 - Çarşamba
01:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
03:15 HAYATIN PENCERESİNDEN
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI