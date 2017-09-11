11 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
11 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:40 SEKSENLER
07:50 İYİLİK KULÜBÜ
08:25 YEŞİL DENİZ
10:45 BENİ BÖYLE SEV
12:45 DOKTOR GELDİ
14:15 BÖYLE BİTMESİN
16:30 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 ALTIN PETEK
21:35 MÜFREZE
12 Eylül 2017 - Salı
00:10 IT_TR10057
02:35 İYİLİK KULÜBÜ
03:05 BENİ BÖYLE SEV
04:45 BÖYLE BİTMESİN