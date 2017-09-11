11/09/2017 12:22
11 Eylül 2017 ATV yayın akışı
11 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 AŞK VE MAVİ
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KIRGIN ÇİÇEKLER
23:45 ALTIN PUSULA
12 Eylül 2017 - Salı
02:00 AŞK VE MAVİ