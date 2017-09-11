11/09/2017 12:20


11 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

11 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

07:00 HANIMKÖYLÜ / 11

08:30 BENİ AFFET / 1207

09:45 İSTANBULLU GELİN / 10

12:30 KİRALIK AŞK / TKR

14:30 BENİ AFFET / 1208

16:15 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

18:45 STAR HABER

20:00 KAÇMA BİRADER

22:15 SÖZ / 11

12 Eylül 2017 - Salı

03:00 KİRALIK AŞK / TKR

04:30 AŞKA TUTSAK / TKR

06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR


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