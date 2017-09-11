11 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
11 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 HANIMKÖYLÜ / 11
08:30 BENİ AFFET / 1207
09:45 İSTANBULLU GELİN / 10
12:30 KİRALIK AŞK / TKR
14:30 BENİ AFFET / 1208
16:15 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
18:45 STAR HABER
20:00 KAÇMA BİRADER
22:15 SÖZ / 11
12 Eylül 2017 - Salı
03:00 KİRALIK AŞK / TKR
04:30 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR