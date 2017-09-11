11/09/2017 12:12


11 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

11 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE

10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

12:45 NURSEL'LE EVİN TADI

14:15 MAGAZİN D YAZ

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 İSİMSİZLER

23:30 MERYEM

12 Eylül 2017 - Salı

01:30 GALİP DERVİŞ

03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


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