11 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
11 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 11 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D İLE GÜNAYDIN TÜRKİYE
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
12:45 NURSEL'LE EVİN TADI
14:15 MAGAZİN D YAZ
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 İSİMSİZLER
23:30 MERYEM
12 Eylül 2017 - Salı
01:30 GALİP DERVİŞ
03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI