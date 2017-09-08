8 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
8 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
06:55 BÖYLE BİTMESİN
09:05 EL EMEĞİ
10:35 YEŞİL DENİZ
13:15 LİSE DEVRİYESİ
16:15 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 EV SİNEMASI KUŞAĞI/TABULA ROSA
22:05 KOLAYSA SEN YAP
23:50 CRİMİNAL MİNDS "KRİMİNAL"
9 Eylül 2017 - Cumartesi
00:50 BÖYLE BİTMESİN
02:15 YEŞİL DENİZ
06:25 BENİ BÖYLE SEV