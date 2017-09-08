08/09/2017 15:20


8 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

8 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

06:55 BÖYLE BİTMESİN

09:05 EL EMEĞİ

10:35 YEŞİL DENİZ

13:15 LİSE DEVRİYESİ

16:15 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 EV SİNEMASI KUŞAĞI/TABULA ROSA

22:05 KOLAYSA SEN YAP

23:50 CRİMİNAL MİNDS "KRİMİNAL"

9 Eylül 2017 - Cumartesi

00:50 BÖYLE BİTMESİN

02:15 YEŞİL DENİZ

06:25 BENİ BÖYLE SEV


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