8 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
8 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
05:15 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
08:00 GELİN EVİ
10:00 HAYAT GÜZELDİR
13:00 YENİ GELİN
16:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK
18:45 SHOW TV ANA HABER
20:00 KALP ATIŞI
23:45 GECE HATTI
9 Eylül 2017 - Cumartesi
00:30 DÜNYA GÜZELLERİM
02:30 GÜLÜMSE YETER
04:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ
06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK