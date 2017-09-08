08/09/2017 15:16


8 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

8 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

05:15 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

08:00 GELİN EVİ

10:00 HAYAT GÜZELDİR

13:00 YENİ GELİN

16:00 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK

18:45 SHOW TV ANA HABER

20:00 KALP ATIŞI

23:45 GECE HATTI

9 Eylül 2017 - Cumartesi

00:30 DÜNYA GÜZELLERİM

02:30 GÜLÜMSE YETER

04:30 AŞK LAFTAN ANLAMAZ

06:15 GÜLDÜY GÜLDÜY SHOW ÇOCUK


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