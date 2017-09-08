8 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
8 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ
09:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
12:45 NURSEL'LE EVİN TADI
14:00 VER ELİNİ AŞK
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 TETİKÇİLER
22:30 HIZ TUTKUSU
9 Eylül 2017 - Cumartesi
01:15 GALİP DERVİŞ
02:30 GALİP DERVİŞ
03:30 HAYATIN PENCERESİNDEN
06:15 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ