08/09/2017 15:12


8 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı

kanal d yayin akisi

8 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 8 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN

10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

12:45 NURSEL'LE EVİN TADI

14:00 VER ELİNİ AŞK

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 TETİKÇİLER

22:30 HIZ TUTKUSU

9 Eylül 2017 - Cumartesi

01:15 GALİP DERVİŞ

02:30 GALİP DERVİŞ

03:30 HAYATIN PENCERESİNDEN

06:15 KANAL D ÇOCUK KULÜBÜ


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