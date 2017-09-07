07/09/2017 13:16


7 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

7 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

07:00 BÖYLE BİTMESİN

09:15 EL EMEĞİ

10:45 YEŞİL DENİZ

13:20 LİSE DEVRİYESİ

16:20 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 EV SİNEMASI KUŞAĞI "EKİSPORTER

22:05 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ

8 Eylül 2017 - Cuma

00:20 CRİMİNAL MİNDS "KRİMİNAL"

01:20 İYİLİK KULÜBÜ

02:00 KIRIMLI

03:50 EN UZUN YÜZYIL


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