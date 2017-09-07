7 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
7 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
07:00 BÖYLE BİTMESİN
09:15 EL EMEĞİ
10:45 YEŞİL DENİZ
13:20 LİSE DEVRİYESİ
16:20 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 EV SİNEMASI KUŞAĞI "EKİSPORTER
22:05 KENDİ DÜŞEN AĞLAMAZ
8 Eylül 2017 - Cuma
00:20 CRİMİNAL MİNDS "KRİMİNAL"
01:20 İYİLİK KULÜBÜ
02:00 KIRIMLI
03:50 EN UZUN YÜZYIL