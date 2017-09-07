07/09/2017 13:15
7 Eylül 2017 ATV yayın akışı
7 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 AŞK VE MAVİ
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 KANATSIZ KUŞLAR
8 Eylül 2017 - Cuma
00:15 3 KUŞAK 1 CEVAP
04:20 KANATSIZ KUŞLAR