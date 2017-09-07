07/09/2017 13:13


7 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı

star tv yayin akisi

7 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle

 

07:00 HANIMKÖYLÜ / 11

08:15 KÖSTEBEKGİLLER GÖLGENİN TILSIM

10:30 İSTANBULLU GELİN / 12

13:00 KİRALIK AŞK / 14

16:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER

18:45 STAR HABER

20:00 ATEŞBÖCEĞİ / 10

23:30 DOLUNAY / 10

8 Eylül 2017 - Cuma

04:00 AŞKA TUTSAK / TKR

05:30 YÜKSEK SOSYETE / TKR


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