7 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
7 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 HANIMKÖYLÜ / 11
08:15 KÖSTEBEKGİLLER GÖLGENİN TILSIM
10:30 İSTANBULLU GELİN / 12
13:00 KİRALIK AŞK / 14
16:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
18:45 STAR HABER
20:00 ATEŞBÖCEĞİ / 10
23:30 DOLUNAY / 10
8 Eylül 2017 - Cuma
04:00 AŞKA TUTSAK / TKR
05:30 YÜKSEK SOSYETE / TKR