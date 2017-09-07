07/09/2017 13:01


7 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı

Kanal D yayin akisi

7 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle

 

07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ

09:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN

10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

12:45 NURSEL'LE EVİN TADI

14:00 MAGAZİN D YAZ

16:00 ARKA SOKAKLAR

18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ

20:00 VER ELİNİ AŞK

8 Eylül 2017 - Cuma

00:15 BÜYÜK FELAKET

02:00 GALİP DERVİŞ

03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN

05:30 NURSEL'LE EVİN TADI


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