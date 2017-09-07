7 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
7 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 7 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ
09:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
12:45 NURSEL'LE EVİN TADI
14:00 MAGAZİN D YAZ
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 VER ELİNİ AŞK
8 Eylül 2017 - Cuma
00:15 BÜYÜK FELAKET
02:00 GALİP DERVİŞ
03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI