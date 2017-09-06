6 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı
6 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle
05:35 SEKSENLER
07:15 BÖYLE BİTMESİN
09:40 EL EMEĞİ
11:10 YEŞİL DENİZ
13:50 LİSE DEVRİYESİ
16:40 SEKSENLER
19:10 HAVA DURUMU
19:15 HABERE DOĞRU
19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER
19:55 DOĞRUSU NE?
20:00 FORREST GUMP
22:40 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ
7 Eylül 2017 - Perşembe
00:30 LEYLA İLE MECNUN
02:10 EL EMEĞİ
03:20 YEŞİL DENİZ