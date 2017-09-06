06/09/2017 13:48


6 Eylül 2017 TRT 1 yayın akışı

trt 1 yayin akisi

6 Eylül TRT 1 Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihli TRT 1 yayın akışı şöyle

 

05:35 SEKSENLER

07:15 BÖYLE BİTMESİN

09:40 EL EMEĞİ

11:10 YEŞİL DENİZ

13:50 LİSE DEVRİYESİ

16:40 SEKSENLER

19:10 HAVA DURUMU

19:15 HABERE DOĞRU

19:30 ERHAN ÇELİK İLE ANA HABER

19:55 DOĞRUSU NE?

20:00 FORREST GUMP

22:40 PELİN ÇİFT İLE GÜNDEM ÖTESİ

7 Eylül 2017 - Perşembe

00:30 LEYLA İLE MECNUN

02:10 EL EMEĞİ

03:20 YEŞİL DENİZ


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