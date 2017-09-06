6 Eylül 2017 ATV yayın akışı
6 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle
07:00 KAHVALTI HABERLERİ
10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT
13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ
13:55 AŞK VE MAVİ
16:20 ESRA EROL'DA
19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ
20:00 SEVEN NE YAPMAZ
7 Eylül 2017 - Perşembe
00:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP
05:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI
06:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI