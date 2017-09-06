06/09/2017 13:46


6 Eylül 2017 ATV yayın akışı

atv yayin akisi

6 Eylül ATV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihli ATV yayın akışı şöyle

 

07:00 KAHVALTI HABERLERİ

10:00 MÜGE ANLI İLE TATLI SERT

13:00 ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ

13:55 AŞK VE MAVİ

16:20 ESRA EROL'DA

19:00 ATV ANA HABER BÜLTENİ

20:00 SEVEN NE YAPMAZ

7 Eylül 2017 - Perşembe

00:40 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

03:25 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

04:00 3 KUŞAK 1 CEVAP

05:30 S.H.I.E.L.D. AJANLARI

06:20 S.H.I.E.L.D. AJANLARI


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