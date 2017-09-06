6 Eylül 2017 STAR TV yayın akışı
6 Eylül STAR TV Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihli STAR TV yayın akışı şöyle
07:00 HANIMKÖYLÜ / 12
09:30 LEZZET HARİTASI / TKR
10:30 İSTANBULLU GELİN / 13
13:00 KİRALIK AŞK / 14
16:00 OLAY YERİ BALÇİÇEK İLTER
18:45 STAR HABER
20:00 KÖSTEBEKGİLLER GÖLGENİN TILSIM
22:00 ÇARKIFELEK / 33
7 Eylül 2017 - Perşembe
01:00 DOLUNAY / TKR
03:30 KİRALIK AŞK / TKR
04:50 AŞKA TUTSAK / TKR
06:00 YÜKSEK SOSYETE / TKR