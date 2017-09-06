6 Eylül 2017 Kanal D yayın akışı
6 Eylül Kanal D Rehberi. Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 5 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
Bugünkü programda neler olduğunu haberimizde öğrenebilirsiniz. 6 Eylül 2017 tarihli Kanal D yayın akışı şöyle
07:00 KANAL D SABAH HABERLERİ
09:00 ÇOCUKLAR DUYMASIN
10:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
12:45 NURSEL'LE EVİN TADI
14:00 MAGAZİN D YAZ
16:00 ARKA SOKAKLAR
18:45 KANAL D ANA HABER BÜLTENİ
20:00 MERYEM
7 Eylül 2017 - Perşembe
01:30 GALİP DERVİŞ
03:00 HAYATIN PENCERESİNDEN
05:30 NURSEL'LE EVİN TADI